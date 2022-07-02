В перечень территорий в зоне боевых действий включили города еще одной области Украины

Минреинтеграции обновило перечень территориальных громад, расположенных в районах, проведения военных действий, или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании) по состоянию на 29 июня. В перечень включили четыре города Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины ( Минреинтеграции ).

Есть три критерия, на которые при этом опираются:

В перечень вошли 9 областей. Это территориальные громады Донецкой (66), Харьковской (51), Днепропетровской (7), Луганской (37), Запорожской (52), Херсонской (49), Николаевской (24), Сумской (18), Черниговской (4) областей. Всего в перечне сейчас 308 громад.

Напомним, Кабинет министров сменил порядок поддержки отдельных категорий населения, которое пострадало в связи с военной агрессией РФ против Украины. Помощь будет оказываться только жителям районов в зоне боевых действий и тем, у кого разрушено жилье.

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