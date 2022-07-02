До переліку територій в зоні бойових дій включили міста ще однієї області України

Мінреінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення воєнних дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 29 червня. До переліку включили чотири міста Чернігівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України ( Мінреінтеграції ).

Є три критерії, на які при цьому спираються:

До переліку ввійшли 9 областей. Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької (52), Херсонської (49), Миколаївської (24), Сумської (18), Чернігівської (4) областей. Загалом у переліку наразі 308 громад.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив порядок підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у зв'язку з військовою агресією РФ проти України. Допомога надаватиметься тільки жителям районів в зоні бойових дій і тим, у кого зруйновано житло.

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