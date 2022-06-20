Перечень громад в зоне боевых действий обновлен: кто имеет право на выплаты

Минреинтеграции обновило перечень территориальных громад, расположенных в районах, проведения военных действий, или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании) по состоянию на 11 июня. Внутренние переселенцы из этих громад имеют право на выплаты 2000-3000 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции).
Всего в перечень вошли 8 областей. Это территориальные громады Донецкой (66), Харьковской (51), Днепропетровской (7), Луганской (37), Запорожской (51), Херсонской (49), Николаевской (23), Сумской (15) областей. Всего в перечне сейчас 300 общин.
Получить актуальную информацию о статусе громады можно на цифровой карте.
Перечень формируется по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.
Есть три критерия, на которые при этом опираются:
территории, которые являются временно оккупированными;
территории, находящиеся в окружении (блокировке);
территории, на которых продолжаются активные боевые действия.
Напомним, Кабинет министров сменил порядок поддержки отдельных категорий населения, которое пострадало в связи с военной агрессией РФ против Украины. Помощь будет оказываться только жителям районов в зоне боевых действий и тем, у кого разрушено жилье.
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