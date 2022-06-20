Перечень громад в зоне боевых действий обновлен: кто имеет право на выплаты

Общины в перечне

Всего в перечень вошли 8 областей. Это территориальные громады Донецкой (66), Харьковской (51), Днепропетровской (7), Луганской (37), Запорожской (51), Херсонской (49), Николаевской (23), Сумской (15) областей. Всего в перечне сейчас 300 общин.

Получить актуальную информацию о статусе громады можно на цифровой карте.

Критерии для общин

Перечень формируется по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.

Есть три критерия, на которые при этом опираются: