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Перечень громад в зоне боевых действий обновлен: кто имеет право на выплаты

Фото: перечень громад в зоне боевых действий обновлен по состоянию на 11 июня (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Минреинтеграции обновило перечень территориальных громад, расположенных в районах, проведения военных действий, или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании) по состоянию на 11 июня. Внутренние переселенцы из этих громад имеют право на выплаты 2000-3000 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции).

Общины в перечне

Всего в перечень вошли 8 областей. Это территориальные громады Донецкой (66), Харьковской (51), Днепропетровской (7), Луганской (37), Запорожской (51), Херсонской (49), Николаевской (23), Сумской (15) областей. Всего в перечне сейчас 300 общин.

Получить актуальную информацию о статусе громады можно на цифровой карте.

Критерии для общин

Перечень формируется по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.

Есть три критерия, на которые при этом опираются:

  • территории, которые являются временно оккупированными;

  • территории, находящиеся в окружении (блокировке);

  • территории, на которых продолжаются активные боевые действия.

Напомним, Кабинет министров сменил порядок поддержки отдельных категорий населения, которое пострадало в связи с военной агрессией РФ против Украины. Помощь будет оказываться только жителям районов в зоне боевых действий и тем, у кого разрушено жилье.

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