Перелік громад в зоні бойових дій оновлено: хто має право на виплати

Мінреінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення воєнних дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 11 червня. Внутрішні переселенці з цих громад мають право на виплати 2000-3000 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України ( Мінреінтеграції ).

Є три критерії, на які при цьому спираються:

Отримати актуальну інформацію про статус громади можна на цифровій карті .

Загалом до переліку ввійшли 8 областей. Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької (51), Херсонської (49), Миколаївської (23), Сумської (15) областей. Загалом у переліку наразі 300 громад.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив порядок підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у зв'язку з військовою агресією РФ проти України. Допомога надаватиметься тільки жителям районів в зоні бойових дій і тим, у кого зруйновано житло.

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