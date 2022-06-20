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Перелік громад в зоні бойових дій оновлено: хто має право на виплати

Фото: перелік громад в зоні бойових дій оновлено станом на 11 червня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Мінреінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення воєнних дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 11 червня. Внутрішні переселенці з цих громад мають право на виплати 2000-3000 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції).

Громади в переліку

Загалом до переліку ввійшли 8 областей. Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької (51), Херсонської (49), Миколаївської (23), Сумської (15) областей. Загалом у переліку наразі 300 громад.

Отримати актуальну інформацію про статус громади можна на цифровій карті.

Критерії для громад

Перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Є три критерії, на які при цьому спираються:

  • території, що є тимчасово окупованими;

  • території, що перебувають в оточенні (блокуванні);

  • території, на яких тривають активні бойові дії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив порядок підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у зв'язку з військовою агресією РФ проти України. Допомога надаватиметься тільки жителям районів в зоні бойових дій і тим, у кого зруйновано житло.

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