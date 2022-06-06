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Перечень громад в зоне боевых действий обновлен: кто имеет право на выплаты в июне

Фото: право на выплаты имеют жители оккупированных районов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Минреинтеграции обновило перечень территориальных громад, расположенных в районах, проведения военных действий, или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании) по состоянию на 30 мая. Внутренние переселенцы из этих общин имеют право на выплаты 2000-3000 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции).

Общины в перечне

К перечню добавились одна громада в Николаевской и 5 - в Сумской областях.

Всего в перечень вошли 8 областей. Это территориальные громады Днепропетровской (7 громад), Донецкой (66 громад), Запорожской (64 громады), Луганской (37 громад), Николаевской (23 громады), Харьковской (51 громада), Херсонской (49 громад) и Сумской (13 громад) областей.

Получить актуальную информацию о статусе громады можно на цифровой карте.

Критерии громад

Перечень формируется по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.

Есть три критерия, на которые при этом опираются:

  • территории, временно оккупированными;
  • территории, находящиеся в окружении (блокировка);
  • территории, на которых ведутся активные боевые действия.

Напомним, Кабинет министров сменил порядок поддержки отдельных категорий населения, которое пострадало в связи с военной агрессией РФ против Украины. Помощь будет оказываться только жителям районов в зоне боевых действий и тем, у кого разрушено жилье.

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Беженцы