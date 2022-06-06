Перелік громад в зоні бойових дій оновлено: хто має право на виплати у червні

Мінреінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення воєнних дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 30 травня. Внутрішні переселенці з цих громад мають право на виплати 2000-3000 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України ( Мінреінтеграції ).

Є три критерії, на які при цьому спираються:

Отримати актуальну інформацію про статус громади можна на цифровій карті .

Загалом до переліку ввійшли 8 областей. Це територіальні громади Дніпропетровської (7 громад), Донецької (66 громад), Запорізької (64 громади), Луганської (37 громад), Миколаївської (23 громади), Харківської (51 громада), Херсонської (49 громад) та Сумської (13 громад) областей.

До переліку додалися одна громада в Миколаївській та 5 - у Сумській областях.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив порядок підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у зв'язку з військовою агресією РФ проти України. Допомога надаватиметься тільки жителям районів в зоні бойових дій і тим, у кого зруйновано житло.

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