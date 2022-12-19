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Росіяни атакували Київську область дронами: спрацювала система ППО

Фото: Росіяни атакували Київську область дронами (defence-ua.com)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти в ніч на 19 грудня атакували Київську область дронами. Спрацювала система протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Олексія Кулеби.

Посадовець закликав громадян подбати про себе та близьких і пройти до укриттів. У сховищах необхідно перебувати поки не пролунає сигнал відбою небезпеки.

"Слідкуйте за інформацією з офіційних джерел. Прошу не фотографувати та не коментувати роботу військових і сил ППО", - зазначив Кулеба.

У мережі пишуть, що в Київській області було чутно низку вибухів. Зазначається, що проптиповітряна оборона збивала ворожі "Шахеди".

Нагадаємо, очільник Миколаївської області Віталій Кім ввечері 18 грудня попередив про атаку ворожих дронів-камікадзе на півдні.

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Київська областьВійна Росії проти України