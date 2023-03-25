ua ru
Сб, 25 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нахождение военного в плену: как получить справку

Новина українською →
Суббота 25 марта 2023 17:10
Нахождение военного в плену: как получить справку Фото: как получить справку о нахождении военного в плену (twitter.com)
Автор: Татьяна Степанова

Находившиеся в российском плену украинские военные должны получить соответствующую справку. Она входит в перечень обязательных документов, которые подаются в Комиссию по установлению факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.

Как отмечается, обратиться за справкой могут военнопленные или члены их семьи.

Как получить справку:

1. Обратиться в силовые ведомства Украины:

  • Министерство обороны Украины;
  • центрального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство военными формированиями;
  • правоохранительного органа или государственного органа специального назначения с правоохранительными функциями;
  • командира подразделения ВСУ;
  • иного образования соответствующего закону военного формирования или органа, принадлежащего в состав сил безопасности и сил обороны Украины.

2. Через Национальное информационное бюро:

  • горячая линия: 1648;
  • мобильный телефон: +38 (044) 287-81-65 (звонки из-за границы).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
В Украине отключают отопление. Где и когда завершается отопительный сезон
В Украине отключают отопление. Где и когда завершается отопительный сезон
DAILY
Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию