Для переброски резерва. Украина строит вертолетные площадки на границе с Беларусью

Украинские пограничники обустраивают вертолетные площадки вдоль границы с Беларусью. Это необходимо для переброски резерва на случай резкого изменения ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

Сообщается, что Украина активизировала обустройство границы с Беларусью из-за миграционного кризиса. С ноября на границе постоянно работают около трех десятков инженерных групп. Они устанавливают заграждения из колючей проволоки, сетки рабицы, а также делают переносные заграждения.

"Также инженерные группы работают над обустройством вертолетных площадок, чтобы обеспечить оперативный переброс резервов в случае резкого изменения обстановки на определенном участке", - говорится в сообщении.