Перебої зі світлом та газом, пожежі та жертва: всі наслідки комбінованої атаки РФ по Україні

Головне:

Росія застосувала "Шахеди", "Кинджали" та стратегічну авіацію;

у Запоріжжі відомо про жертву;

по всій Україні проблеми з електроенергією;

Львів зазнав найбільшого удару.

Чим били Росіяни

З вечора суботи, 4 жовтня, російська армія запустила групи ударних дронів з понад п'яти напрямків. Ворожі безпілотники фіксувались майже у всіх областях України. Зокрема у Києві та Одесі також працювала ППО по дронах.

Вже вночі 5 жовтня окупанти запустили "Калібри" з кораблів в акваторії Чорного моря. Ракети з півдня летіли у напрямку західних областей.

Окрім цього у повітрі був винищувач МіГ-31К, який атакував місто Львів аеробалістичними ракетами "Кинджал". Армія РФ запустила ракети з винищувачів о 06:30. Вони пролетіли через північні та центральні регіони країни.

Також ворог застосував авіацію - Україну було атаковано крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Їх основною ціллю також були західні області країни.

Львів

Львів зазнав наймасованішого удару - спочатку ворог атакував місто дронами, потім "Кинджалами" та "Калібрами".

Внаслідок обстрілу частина Львова залишилась без енергопостачання. Крім того, через ворожу атаку, громадський транспорт у Львові наразі не виїжджає на маршрути.

Після удару у місті спостерігається низка пожеж - зокрема, горить індустріальний парк Sparrow. Також зафіксовано сильне задимлення.



Місцевим радять дотримуватись кількох простих порад, щоб уникнути неприємних відчуттів і зберегти здоров’я:

щільно зачиніть вікна;

утримайтесь від виходів на вулицю без нагальної потреби;

якщо все ж потрібно вийти – надягніть зволожену маску або респіратор

Запоріжжя

Запоріжжя цієї ночі пережило чергову комбіновану атаку РФ: ворог випустив дрони і авіабомби, і завдав не менше 10 ударів.

Наразі відомо, що в результаті атаки пошкоджено будинки, виникли пожежі, а також перебої з водою і світлом. Внаслідок атаки десятки тисяч людей залишилися без світла. Також у Запоріжжі після нічної атаки РФ понад 290 абонентів залишилися без газу

За даними місцевої влади, через російську нічну атаку постраждали 8 багатоповерхівок, 8 приватних будинків, а також нежитлові будівлі. Один з житлових будинків отримав серйозні руйнування.

Також відомо, що під час атаки 1 людина загинула, ще 10 дістали поранення. Стан більшості постраждалих дозволяє амбулаторне лікування. Двох людей - 60-річного чоловіка та 69-річну жінку - ще обстежують медики

Кіровоградська область

Влада повідомляє про збиття ворожих дронів у регіоні. В Олександрійському районі уламками збитого дрона пошкоджено вікна в двох житлових будинках та дах господарчої споруди.

В Голованівському районі - постраждали 10 приватних домоволодінь. Зачепило також лінії електропередач.

Головне - обійшлося без постраждалих. На місцях працюють всі відповідні служби.

Черкаська область

За попередніми даними, у Черкаській області сили ППО збили 13 ворожих дронів. Травмованих немає.

Водночас у Черкаському районі внаслідок падіння дрона пошкоджено лінії електропередач. Частина абонентів без світла. Аварійні бригади "Обленерго" вже працюють.

Івано-Франківська область

Цієї ночі ворог знову масовано атакував Івано-Франківщину - ціллю були об’єкти критичної інфраструктури. За попередніми даними, постраждалих немає.

В одній з громад області внаслідок атаки частково пошкоджено житловий будинок.

Вінницька область

Внаслідок нічної ворожої масованої атаки на Вінниччині є влучання в промисловий цивільний обʼєкт.

За інформацією - постраждалих немає.

Чернігівська область

У Чернігівській області росіяни знову атакували об’єкти інфраструктури. Рятувальники працюють на місцях ударів та ліквідовують наслідки обстрілів.