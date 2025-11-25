Перебої зі світлом, горить висотка на Печерську: наслідки масованого обстрілу Києва

У деяких районах Києва перебої з енерго- та водопостачанням. Уламки влучили в житловий будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Віталія Кличка в Telegram та начальника КМДА Тимура Ткаченка.
Про перебої з водою на світлом у деяких районах столиці на тлі масштабного ракетного обстрілу повідомив київський міський голова Віталій Кличко.
Згодом він інформував про влучання уламків в житловий будинок на Печерську.
"На рівні 6-7 поверхів пожежа. Екстрені служби прямують на місце", - уточнив він.
Пізніше Віталій Кличко повідомив, що горить також на рівні 4-5 поверхів.
"У Печерському районі в 22-ох поверховому житловому будинку пожежа також на рівні 4-5 поверхів. Екстрені служби працюють на місці", - написав він.
Начальник КМВА Тимур Ткаченко інформував, що адміністрація міста продовжує фіксувати повідомлення про наслідки атаки на кількох локаціях на правому та лівому березі.
Оновлено о 02:25
Віталій Кличко повідомив, що із 22-ох поверхового житлового будинку на Печерську евакуюють мешканців.
У будинку руйнування на рівні 4-7 поверхів та пожежа.
Оновлено о 02:35
Тимур Ткаченко повідомив про пожежу на верхніх поверхах житлової 9-типоверхівки у Дніпровському районі столиці.
Оновлено о 03:10
За оперативними даними, четверо потерпілих в Дніпровському районі звернулися по допомогу.
Щонайменше 8 людей врятовані, інформував Тимур Ткаченко.
Оновлено о 03:55
За оновленою інформацією, внаслідок атаки постраждали 6 киян. З них двоє - госпіталізовані.
У ніч на 25 листопада в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через російську атаку.
Пізніше було зафіксовано вибухи в Києві.
За даними Повітряних сил ЗСУ, з району Новоросійська було випущено крилаті ракети "Калібр", "Кинджали" та балістичні ракети.
Міський голова Віталій Кличко повідомляв про роботу ППО в Києві.