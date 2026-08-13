Перебої з молочкою: коли вона повернеться на полиці і чи буде подорожчання

Молочна продукція і дитяче харчування частково зникли з полиць мереж "Сільпо" та "Фора" через руйнування потужностей виробників та розподільчих центрів (РЦ) Fozzy Group і Novus. У Спілці молочних підприємств розповіли, коли чекати на відновлення асортименту.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна " Склади під ударом: чому з магазинів зникають молочка та сигарети і до чого готуватися покупцям ".

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Удари по розподільчих центрах (РЦ) Fozzy Group та Novus скоротили асортимент молочки у "Сільпо" й "Фора".

у "Сільпо" й "Фора". Постраждали виробничі і розподільчі потужності виробників : Danone, Lactalis (ТМ Lactel, President) та Яготинського молокозаводу; попри це заводи продовжують виробляти молочну продукцію, але її доставка до магазинів ускладнена.

: Danone, Lactalis (ТМ Lactel, President) та Яготинського молокозаводу; попри це заводи продовжують виробляти молочну продукцію, але її доставка до магазинів ускладнена. Найбільше ризикують категорії з коротким терміном придатності , які залежать від холодильної логістики.

, які залежать від холодильної логістики. Близько 75% виробників не мають ресурсів для прямої доставки замість РЦ.

замість РЦ. Окремі мережі вимагають від постачальників 100% компенсації логістичних ризиків , стверджують у Спілці молочних підприємств України (СМПУ).

, стверджують у Спілці молочних підприємств України (СМПУ). Додаткові витрати на логістику можуть у перспективі позначитися на цінах, але головним наслідком наразі є перебої та скорочення асортименту.

Дефіциту виробництва молочної продукції в Україні немає – заводи працюють у штатному режимі. Проблема в іншому: зруйнована логістика перериває доставку між виробником і магазином, тож на полицях тимчасово менше звичних брендів і видів продукції.

Зокрема, удари по РЦ Fozzy Group та майданчиках виробників спричинили збідніння асортименту молочних продуктів та дитячого харчування в мережах "Сільпо" та "Фора". На полицях залишилися бренди лише окремих компаній, які змогли оперативно перебудувати доставку.

Чому зникає молочка

Виконавчий директор Спілки молочних підприємств Арсен Дідур пояснив РБК-Україна, що у Danone, Lactalis та Яготинського молокозаводу пошкоджені виробничі і розподільчі потужності.

Проблема полягає у розриві між виробником і магазином: продукція є, але її складніше доставити до торгових точок. Особливо чутливими є молоко та інші охолоджені товари з коротким терміном придатності.

Чи подорожчає молочна продукція

Додатковим викликом став розподіл витрат. За словами Дідура, окремі мережі вимагають від виробників 100% компенсації логістичних ризиків. Це змушує переробників шукати альтернативні канали збуту або нарощувати експорт, що тимчасово обмежує пропозицію.

Експерт пояснює: пряма доставка в обхід РЦ можлива лише частково: близько 75% виробників не мають автопарку й штату для розвезення товару по тисячах точок.

Тому стабілізація залежатиме насамперед від відновлення складської інфраструктури та створення альтернативних логістичних маршрутів.

Для покупців це означає, що асортимент може відновлюватися поступово. Системного дефіциту виробництва наразі немає, однак дорожча логістика у перспективі створює ризик підвищення цін на окремі товари.

Нагадаємо, серпні 2026 року на Київщині було виведено з ладу близько 100 тис. кв. м складів. Молочна продукція є найбільш вразливою до збоїв через короткий термін придатності.

Голова RAU Андрій Жук та аналітик УКАБ Максим Гопка зазначають, що компанії зазнали великих збитків. Галузь очікує від держави пільгових логістичних субсидій та страхування воєнних ризиків. Тим часом уряд доручив відповідним відомствам підготувати для постраждалих компаній резервні склади.