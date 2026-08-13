ua en ru
Чт, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Перебои с молочкой: когда она вернется на полки и будет ли подорожание

13:20 13.08.2026 Чт
3 мин
Готовая продукция есть, но доставить ее в магазины становится сложнее
aimg Ирина Костюченко aimg Анастасия Мацепа
Перебои с молочкой: когда она вернется на полки и будет ли подорожание Фото: разрушенная логистика прерывает доставку между производителем и магазином (РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Молочная продукция и детское питание частично исчезли с полок сетей "Сильпо" и "Фора" из-за разрушения мощностей производителей и распределительных центров Fozzy Group и Novus. В Союзе молочных предприятий рассказали, когда ждать восстановления ассортимента.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Склады под ударом: почему из магазинов исчезают молочка и сигареты и к чему готовиться покупателям".

Главное:

  • Удары по распределительным центрам (РЦ) Fozzy Group и Novus сократили ассортимент молочки у "Сильпо" и "Фора".
  • Пострадали производственные и распределительные мощности производителей : Danone, Lactalis (ТМ Lactel, President) и Яготинского молокозавода; несмотря на это, заводы продолжают производить молочную продукцию, но ее доставка в магазины затруднена.
  • Наиболее рискуют категории с коротким сроком годности , которые зависят от холодильной логистики.
  • Около 75% изготовителей не имеют ресурсов для прямой доставки вместо РЦ.
  • Отдельные сети требуют от поставщиков 100% компенсации логистических рисков , утверждают в Союзе молочных предприятий Украины (СМПУ).
  • Дополнительные затраты на логистику могут в перспективе отразиться на ценах , но главным следствием в настоящее время являются перебои и сокращение ассортимента.

Дефицита производства молочной продукции в Украине нет – заводы работают в штатном режиме. Проблема в другом: разрушенная логистика прерывает доставку между производителем и магазином, так что на полках временно меньше привычных брендов и видов продукции.

В частности, удары по РЦ Fozzy Group и площадкам производителей повлекли за собой обеднение ассортимента молочных продуктов и детского питания в сетях "Сильпо" и "Фора". На полках остались бренды отдельных компаний, которые смогли оперативно перестроить доставку.

Почему исчезает молочка

Исполнительный директор Союза молочных предприятий Арсен Дидур объяснил РБК-Украина, что у Danone, Lactalis и Яготинского молокозавода повреждены производственные и распределительные мощности.

Проблема состоит в разрыве между производителем и магазином: продукция есть, но ее сложнее доставить в торговые точки. Особенно чувствительны молоко и другие охлажденные товары с коротким сроком годности.

Подорожает ли молочная продукция

Дополнительным вызовом стало распределение издержек. По словам Дидура, некоторые сети требуют от производителей 100% компенсации логистических рисков. Это заставляет переработчиков искать альтернативные каналы сбыта или наращивать временно ограничивающий предложение экспорт.

Эксперт объясняет: прямая доставка в обход РЦ возможна частично: около 75% производителей не имеют автопарка и штата для развозки товара по тысячам точек.

Поэтому стабилизация будет зависеть, прежде всего, от восстановления складской инфраструктуры и создания альтернативных логистических маршрутов.

Читайте также: Логистический кризис 2026: почему уничтожение складов опаснее топливного коллапса 2022 года

Для покупателей это означает, что ассортимент может быть возобновлен постепенно. Системного дефицита производства пока нет, однако более дорогая логистика в перспективе создает риск повышения цен на отдельные товары .

Напомним, в августе 2026 года в Киевской области было выведено из строя около 100 тыс. кв. м складов. Молочная продукция является наиболее уязвимой к сбоям из-за короткого срока годности.

Председатель RAU Андрей Жук и аналитик УКАБ Максим Гопка отмечают, что компании понесли большие убытки. Отрасль ожидает от государства льготных логистических субсидий и страхования военных рисков. Тем временем правительство поручило соответствующим ведомствам подготовить для пострадавших компаний резервные склады.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Супермаркеты Ритейл в Украине
Новости
В поезде было 340 человек: как выглядит рейс, который атаковал дрон на Одесщине
В поезде было 340 человек: как выглядит рейс, который атаковал дрон на Одесщине
Аналитика
Новый тренд или нишевый эксперимент: почему девелоперы ушли в доходную недвижимость
Мария Волощукредактор РБК-Украина Новый тренд или нишевый эксперимент: почему девелоперы ушли в доходную недвижимость