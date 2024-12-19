Перебита електрика, пошкоджені лікарня і будинки. Названі наслідки обстрілу Кривого Рогу

За його словами, обійшлося без загиблих.

"Перебито центральні колектори, електрика, тролеї. Багато пошкоджень в багатоповерхівках. Постраждала лікарня", - розповів Вілкул вночі 19 грудня.

У місті працює Штаб допомоги людям, також тривають роботи над усуненням наслідків російського обстрілу.

"Водники, енергетики, транспортники та комунальники ліквідують наслідки", - передав начальник Ради оборони міста.

Ракетний удар по Кривому Рогу

Як повідомлялося раніше, 18 грудня після одинадцятої години вечора у Кривому Розі пролунали вибухи на тлі повідомлень військових про загрозу балістики.

У Повітряних силах інформували про фіксацію руху щонайменше двох швидкісних цілей у бік міста.

Після вибухів стало відомо, що навколо Кривого Рогу фіксують відключення електроживлення. Також місцева влада розповіла про розгортання для громадян Штабу допомоги.