Перебита електрика, пошкоджені лікарня і будинки. Названі наслідки обстрілу Кривого Рогу

У Кривому Розі Дніпропетровської області в результаті ракетної атаки, завданої російськими окупантами напередодні ввечері, фіксуються пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури. Серед постраждалих об'єктів - лікарня та багатоповерхівки.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram.
За його словами, обійшлося без загиблих.
"Перебито центральні колектори, електрика, тролеї. Багато пошкоджень в багатоповерхівках. Постраждала лікарня", - розповів Вілкул вночі 19 грудня.
У місті працює Штаб допомоги людям, також тривають роботи над усуненням наслідків російського обстрілу.
"Водники, енергетики, транспортники та комунальники ліквідують наслідки", - передав начальник Ради оборони міста.
Як повідомлялося раніше, 18 грудня після одинадцятої години вечора у Кривому Розі пролунали вибухи на тлі повідомлень військових про загрозу балістики.
У Повітряних силах інформували про фіксацію руху щонайменше двох швидкісних цілей у бік міста.
Після вибухів стало відомо, що навколо Кривого Рогу фіксують відключення електроживлення. Також місцева влада розповіла про розгортання для громадян Штабу допомоги.
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