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Перебита электрика, повреждены больница и дома. Названы последствия обстрела Кривого Рога

Фото: стали известны последствия ракетного удара по Кривому Рогу (facebook.com/DSNS)
Автор: Владимир Костырин

В Кривом Роге Днепропетровской области в результате ракетной атаки, нанесенной российскими оккупантами накануне вечером, фиксируются повреждения гражданской и энергетической инфраструктуры. Среди пострадавших объектов - больница и многоэтажки.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.

По его словам, обошлось без погибших.

"Перебиты центральные коллекторы, электричество, троллеи. Много повреждений в многоэтажках. Пострадала больница", - рассказал Вилкул ночью 19 декабря.

В городе работает Штаб помощи людям, также продолжаются работы над устранением последствий российского обстрела.

"Водники, энергетики, транспортники и коммунальщики ликвидируют последствия", - передал начальник Совета обороны города.

Ракетный удар по Кривому Рогу

Как сообщалось ранее, 18 декабря после одиннадцати часов вечера в Кривом Роге прогремели взрывы на фоне сообщений военных об угрозе баллистики.

В Воздушных силах информировали о фиксации движения по меньшей мере двух скоростных целей в сторону города.

После взрывов стало известно, что вокруг Кривого Рога фиксируют отключения электропитания. Также местные власти рассказали о развертывании для граждан Штаба помощи.

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