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Перебирал кассетные боеприпасы: под Кривым Рогом подорвался пенсионер

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Кривой Рог, Суббота 21 мая 2022 18:04
Перебирал кассетные боеприпасы: под Кривым Рогом подорвался пенсионер Фото: под Кривым Рогом подорвался пенсионер, разбирая кассетные боеприпасы (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Криворожском районе Днепропетровской области подорвался пенсионер. Мужчина перебирал кассетные боеприпасы, сейчас он в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.

По его словам, 82-летний мужчина собрал семь боеприпасов от кассетных снарядов и принес их домой. Пенсионер попытался разобрать один из них. В результате произошел взрыв. Его в тяжелом состоянии госпитализировали.

Глава ОВА призвал жителей области не трогать оставшиеся после обстрелов неразорвавшиеся боеприпасы. Резниченко добавил, что при обнаружении подозрительных предметов следует звонить спасателям или полиции.

Он добавил, что кассетные боеприпасы вероломны - они остаются опасными еще какое-то время после окончания обстрела. В Днепропетровской области от таких снарядов погибли 6 человек.

Напомним, оккупанты периодически обстреливают территорию Днепропетровской области. Россияне применяют фосфорные и кассетные боеприпасы, запрещенные Женевской конвенцией.

Отметим, после отступления оккупантов на освобожденных территориях остается большое количество неразорвавшихся боеприпасов, растяжек, мин и других взрывоопасных предметов. В Киевской области, откуда выгнали российские войска в конце марта, на сегодняшний разминированы только дороги, на очистку остальной территории уйдут годы.

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