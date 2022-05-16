Оккупанты обстреливают Днепропетровскую область запрещенными фосфорными боеприпасами, - Вилкул
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область фосфорными и кассетными боеприпасами, которые запрещены Женевской конвенцией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.
По его словам, захватчики наносят удары по мирным селам, объектам мирной инфраструктуры, жилым домам и даже колоннам с беженцами. Враг применяет все виды РСЗО, ствольную артиллерию и минометы.
"Не имея успеха в своих планах, оккупанты продолжают тактику выжженной земли и массированных обстрелов мирных населенных пунктов. На этой неделе не было ни одного дня без обстрелов и сегодня также были обстрелы по всей линии соприкосновения - были прилеты из "Ураганов" в Широковской громаде", - отметил Вилкул.
Напомним, в Днепропетровской области из-за российского снаряда погиб ребенок.
Мы также писали о том, что в воскресенье, 15 мая, российские войска дважды за день обстреляли поселок под Харьковом. Ранения получили 4 человека.
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