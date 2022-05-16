Оккупанты обстреливают Днепропетровскую область запрещенными фосфорными боеприпасами, - Вилкул

По его словам, захватчики наносят удары по мирным селам, объектам мирной инфраструктуры, жилым домам и даже колоннам с беженцами. Враг применяет все виды РСЗО, ствольную артиллерию и минометы.

"Не имея успеха в своих планах, оккупанты продолжают тактику выжженной земли и массированных обстрелов мирных населенных пунктов. На этой неделе не было ни одного дня без обстрелов и сегодня также были обстрелы по всей линии соприкосновения - были прилеты из "Ураганов" в Широковской громаде", - отметил Вилкул.