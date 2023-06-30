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Перебере повноваження Держспецзв’язку. Мінцифра стане центральним органом у телеком-сфері

Новость на русском →
П'ятниця 30 червня 2023 19:03
Перебере повноваження Держспецзв’язку. Мінцифра стане центральним органом у телеком-сфері Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністерство цифрової трансформації візьме на себе низку повноважень Держспецзв’язку та стане центральним органом телекомунікаційної сфери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Кабмін підтримав розширення повноважень Мінцифри з 1 вересня 2023 року. Так, відомство перебере на себе ряд повноважень Держспецзв’язку, яке, в свою чергу, зосередитися на захисті критичної інфраструктури.

Федоров зазначив, що Міцифра продовжить відновлювати інтернет і зв’язок на деокупованих територіях, впроваджувати 5G, працювати над приєднанням до роумінгу з країнами Євросоюзу, спрощувати ведення телеком-бізнесу, бронювати працівників телеком-компаній та тотально знищувати бюрократію.

За його словами, відомство маємо чіткий план та досвід. За його словами, за три Мінцифра:

  • надала доступ понад 1 млн українців у 3,3 тисячах сіл до швидкісного інтернету завдяки інтернет-субвенції;
  • передала 42 тисячі Starlink, які допомагають безперебійно працювати критичній інфраструктурі;
  • покрила Wi-Fi понад 7,5 тисяч шкіл, лікарень, екстрених служб та соціальних об’єктів;
  • допомогла відновити зв’язок у деокупованих містах;
  • сприяла запуску національного роумінгу, який допоміг 1,5 млн українців залишатися на зв’язку під час знеструмлень;
  • забезпечила 3 тисячі закладів освіти Wi-Fi в укриттях;
  • допомогла запустити 4G-покриття для понад 2,7 млн українців у 8,3 тисячі міст;
  • запустила ініціативу з резервування номерів військових, які загинули або зникли безвісти.

Федоров додав, що мета Мінцифри - забезпечити якісним звʼязком та інтернетом 95% населення країни.

Відновлення зв'язку

Через пошкодження інфраструктури в Україні внаслідок обстрілів росіян мешканці стикаються з проблемами із зв'язком та доступом до інтернету. Найскладніша ситуація у деокупованих областях України, наприклад Херсонській, а також на сході, у населених пунктах, які найбільше потерпають від ворожих атак.

Ще у січні в ООН підрахували, що для відновлення телекомунікаційного сектора України потрібно щонайменше 1,79 млрд доларів.

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Госспецсвязи Мінцифра Михайло Федоров
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