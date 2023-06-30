ua ru
Пт, 30 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Переберет полномочия Госспецсвязи. Минцифра станет центральным органом в телеком-сфере

Новина українською →
Пятница 30 июня 2023 19:03
Переберет полномочия Госспецсвязи. Минцифра станет центральным органом в телеком-сфере Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Министерство цифровой трансформации возьмет на себя ряд полномочий Госспецсвязи и станет центральным органом телекоммуникационной сферы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Кабмин поддержал расширение полномочий Минцифры с 1 сентября 2023 года. Так, ведомство переберет на себя ряд полномочий Госспецсвязи, которое, в свою очередь, сосредоточится на защите критической инфраструктуры.

Федоров отметил, что Мицифра продолжит восстанавливать интернет и связь на деоккупированных территориях, внедрять 5G, работать над присоединением к роумингу со странами Евросоюза, упрощать ведение телеком-бизнеса, бронировать работников телеком-компаний и тотально уничтожать бюрократию.

По его словам, у ведомства есть четкий план и опыт. По его словам, за три Минцифра:

  • предоставила доступ более 1 млн украинцев в 3,3 тысячах сел в скоростной интернет благодаря интернет-субвенции;
  • передала 42 тысяч Starlink, которые помогают бесперебойно работать критической инфраструктуре;
  • покрыла Wi-Fi более 7,5 тысячи школ, больниц, экстренных служб и социальных объектов;
  • помогла восстановить связь в деоккупированных городах;
  • способствовала запуску национального роуминга, который помог 1,5 млн украинцев оставаться на связи во время отключений света;
  • обеспечила 3 тысячи учебных заведений Wi-Fi в укрытиях;
  • помогла запустить 4G-покрытие для более 2,7 млн украинцев в 8,3 тысячи городов;
  • запустила инициативу по резервированию номеров военных, погибших или пропавших без вести.

Федоров добавил, что цель Минцифры - обеспечить качественной связью и интернетом 95% населения страны.

Восстановление связи

Из-за повреждений инфраструктуры в Украине в результате обстрелов россиян жители сталкиваются с проблемами со связью и доступом к интернету. Самая сложная ситуация в деоккупированных областях Украины, например Херсонской, а также на востоке, в населенных пунктах, которые больше всего страдают от вражеских атак.

Еще в январе в ООН подсчитали, что для восстановления телекоммуникационного сектора Украины нужно не менее 1,79 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Госспецсвязи Мінцифра Михаил Федоров
NEWS
Провокация или реальная угроза? Зачем россияне выводят людей с ЗАЭС и пугают "терактом"
Провокация или реальная угроза? Зачем россияне выводят людей с ЗАЭС и пугают "терактом"
DAILY
"Мы вернулись, а вы готовы нас принять?" Истории бойцов с травмами войны
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы вернулись, а вы готовы нас принять?" Истории бойцов с травмами войны