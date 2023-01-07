ua ru
Сб, 07 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В ООН назвали суму збитків для телекомунікацій в Україні через війну

Новость на русском →
Субота 07 січня 2023 04:23
В ООН назвали суму збитків для телекомунікацій в Україні через війну Фото: наслідки російського обстрілу Київської телевежі (facebook.com.petrovpavelp)
Автор: Володимир Костирін

Україні для відновлення телекомунікаційного сектора до рівня до повномасштабного вторгнення РФ потрібно як мінімум 1,79 мільярда доларів.

Про це йдеться у звіті Міжнародного союзу електрозв'язку (ITU) при ООН, передає РБК-Україна з посиланням на SkyNews.

Експерти провели у квітні 2022 року оцінку збитків, щоб оцінити ступінь руйнування мереж зв'язку України внаслідок широкомасштабної військової агресії Росії.

У звіті, який охоплює перші шість місяців повномасштабної війни, встановлено, що комунікаційній інфраструктурі було завдано значних пошкоджень та руйнувань більш ніж у 10 із 24 областей України.

Як йдеться у релізі, країна-агресор з метою використання об'єктів у своїх інтересах та для власних потреб або повністю знищила, або захопила в Україні штатну експлуатацію державних та приватних наземних телекомунікаційних та критично важливі об'єкти інфраструктури на тимчасово окупованій та постраждалій внаслідок бойових дій території

У звіті також стверджується, що Москва в односторонньому порядку замінила українські телефонні коди, встановлені агентством ООН, російськими.

Крім того, російською стороною було здійснено проти України 1123 кібератаки.

Раніше повідомлялося, що у вересні 2022-го ЄС направив до ООН листа з вимогою опублікувати звіт про пошкодження телекомунікаційної інфраструктури в Україні після початку вторгнення РФ.

Нагадаємо, що з перших днів широкомасштабного вторгнення російські окупанти атакували телевежу в Києві, потім інтервенти продовжували подібну практику, зокрема обстрілювали телевежу у Вінниці, а також знищили телевежу в Ізюмі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН інфраструктура Війна Росії проти України
NEWS
Рекордний пакет США. З'явилися деталі та повний список озброєнь
Рекордний пакет США. З'явилися деталі та повний список озброєнь
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет