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Экс-полузащитник "Реала" ван дер Варт объявил о завершении карьеры

Новости » Спорт    05.11.2018 - 12:21
Фото: Рафаэль ван Дер Варт (facebook.com/esbjergfb)
Фото: Рафаэль ван Дер Варт (facebook.com/esbjergfb)

Последним клубом голландца стал "Эсбьерг"

Бывший полузащитник сборной Голландии Рафаэль ван дер Варт объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщает Voetbalprimeur.

"Я хочу поставить точку, потому что намерен играть в футбол, а не залечивать травмы. Могу только выразить благодарность всем клубам, за которые выступал, игрокам и болельщикам. Я чувствую теплые чувства, это было прекрасное время", - сказал 35-летний голландец.

Ван дер Варт является воспитанником амстердамского "Аякса", в этой команде он начал профессиональную карьеру на взрослом уровне. Впоследствии он защищал цвета немецкого "Гамбурга", мадридского "Реала", лондонского "Тоттенхэма", испанского "Бетиса", датского "Миттьюлланна". Летом текущего года он перешел в другой датский клуб - "Эсбьерг", за который сыграл четыре матча.

В составе национальной команды ван дер Варт провел 109 матчей и забил 25 голов, став вице-чемпионом мира 2010 года и бронзовым призером чемпионата Европы-2004.

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