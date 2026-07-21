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Pepco відкриє в Україні перші чотири магазини: названо міста

17:30 21.07.2026 Вт
2 хв
Україна стане 20-м ринком для Pepco, яка планує запустити перші магазини вже цього року
aimg Олег Хомчук
Pepco відкриє в Україні перші чотири магазини: названо міста Pepco вже розпочала набір працівників для нових магазинів
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Польська мережа дискаунтерів Pepco визначила перші міста, де відкриє свої магазини в Україні. Перші торгові точки запрацюють у Києві, Чернівцях, Мукачевому та Тернополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Асоціації ритейлерів України.

Головне:

  • Pepco відкриє перші чотири магазини в Україні – вони з'являться у Києві, Чернівцях, Мукачевому та Тернополі.
  • Компанія вже готується до запуску – триває облаштування магазинів і набір персоналу.
  • Україна стане 20-м ринком для Pepco – мережа працює у 19 країнах Європи та налічує понад 4 тис. магазинів.
  • Pepco планує зайняти нішу товарів для дому та декору, яка після виходу IKEA фактично залишилася без найбільшого міжнародного гравця.

Як зазначили в пресслужбі Pepco, визначення перших локацій є наступним етапом підготовки до виходу на український ринок у другій половині 2026 року.

"Зараз ми зосереджені на ретельній підготовці цих перших магазинів, адаптації наших операційних процесів до місцевих умов і потреб покупців", – заявив country manager Pepco Ukraine Арсен Старченко.

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За його словами, компанія розраховує, що формат магазинів із доступним одягом і товарами для дому відповідатиме попиту українських споживачів. Близько 30% асортименту становлять товари для дому, 25% – одяг для дітей, а 21% – одяг для дорослих.

Одночасно Pepco розпочала набір працівників для нових магазинів. Вакансії вже опубліковані на спеціалізованих ресурсах із працевлаштування.

Україна стане для польської Pepco 20-м ринком присутності. Компанія працює з 1999 року, управляє більш ніж 4 тис. магазинів у 19 країнах Європи та входить до складу Pepco Group.

Нагадаємо, Pepco раніше заявляла, що планує охопити в Україні сегмент товарів для дому та декору, який після відходу шведської IKEA фактично залишився без найбільшого міжнародного гравця.

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