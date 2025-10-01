People Power 2025: форум від OLX Робота об’єднає експертів ринку праці

Учасники People Power матимуть можливість отримати експертну думку від HR-фахівців, юристів, психологів та соціологів. Прослухати аналіз ключових викликів та можливостей для розвитку людського капіталу в найближче десятиліття.

Учасники

На форумі People Power очікується понад 300 учасників офлайн і 500 онлайн, а також понад 15 топових спікерів, серед яких:

Марія Абдулліна - керівниця платформи OLX Робота;

Уляна Пчолкіна - громадська діячка, Заступниця голови правління ГО "Група активної реабілітації", Голова Правління ГС "Ліга сильних";

Масі Найєм - засновник та партнер компанії "Miller law firm";

Ольга Безпалько - керівниця з питань різноманіття та інклюзії в ПриватБанк;

Наталія Бабич - начальниця управління з рекрутингу та розвитку бренду роботодавця UKRNAFTA.

У 2025 році на форумі вперше разом від OLX Робота та ГО "Точка опори ЮА" буде реалізована ініціатива - спеціальна відзнака для компаній, які впроваджують принципи інклюзії, підтримують різноманіття та створюють безпечні умови для кожної людини.

Як долучитися до форуму

Долучитися до People Power можна у двох форматах: офлайн - у Києві, придбавши квиток, або безкоштовно онлайн. Трансляція буде відкрита з будь-якого куточка України чи світу.

Детальніше про івент та запрошених гостей за посиланням: https://svoi-liudy.com.ua/people-power/

"People Power - це більше ніж форум. Це точка збору тих, хто визначає майбутнє праці в Україні", - зазначають організатори.

Партнери форуму: Моршинська, Європейська Бізнес Асоціація (EBA), Вчасно, Maison Castel (France), Delicia. Медійну підтримку забезпечують РБК-Україна, Перший Бізнесовий Biz, Delo.ua, Хмарочос та Hromadske.