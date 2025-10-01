People Power 2025: форум от OLX Работа объединит экспертов рынка труда

Участники People Power смогут получить экспертное мнение от HR-специалистов, юристов, психологов и социологов. Прослушать анализ ключевых вызовов и возможностей развития человеческого капитала в ближайшее десятилетие.

Участники

На форуме People Power ожидается более 300 участников офлайн и 500 онлайн, а также более 15 топовых спикеров, среди которых:

Мария Абдуллина - руководитель платформы OLX Работа;

Ульяна Пчелкина - общественный деятель, заместитель председателя правления ОО "Группа активной реабилитации", Председатель Правления ОО "Лига сильных";

Маси Найем - основатель и партнер компании "Miller law firm";

Ольга Безпалько - руководитель по вопросам разнообразия и инклюзии в ПриватБанк;

Наталья Бабич - начальница управления по рекрутингу и развитию бренда работодателя UKRNAFTA.

В 2025 году на форуме впервые вместе от OLX Работа и ОО "Точка опоры ЮА" будет реализована инициатива - специальное отличие для компаний, которые внедряют принципы инклюзии, поддерживают разнообразие и создают безопасные условия для каждого человека.

Как присоединиться к форуму

Присоединиться к People Power можно в двух форматах: офлайн - в Киеве, купив билет, или бесплатно онлайн. Трансляция будет открыта из любого уголка Украины или мира.

Подробнее об ивенте и приглашенных гостях по ссылке: https://svoi-liudy.com.ua/people-power/

"People Power - это больше, чем форум. Это точка сбора тех, кто определяет будущее работы в Украине", - отмечают организаторы.

Партнеры: Моршинская; Европейская Бизнес Ассоциация (EBA), Вчасно, Maison Castel (France), Delicia. Медийную поддержку обеспечивают РБК-Украина, Первый Бизнес Biz, Delo.ua, Хмарочос и Hromadske.