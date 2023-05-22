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У Пентагоні заявили, що F-16 кардинально не змінять ситуацію у війні

Фото: F-16 кардинально не змінять ситуацію у війні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Передача Україні винищувачів F-16 є важливою в середньостроковій перспективі. Однак це не змінить кардинально ситуацію у війні Росії проти України.

Про це заявив міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендал, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Поставки F-16 створять проміжні можливості, яких українці поки що не мають, але не це змінить ситуацію кардинально", - заявив він.

За словами міністра, поки що авіаційна сила не була вирішальним фактором у війні і наголосив на ефективності систем протиповітряної оборони.

"F-16 допоможуть українцям, але не змінять баланс докорінно", - додав чиновник.

При цьому він додав, що на постачання винищувачів піде кілька місяців.

F-16 для України

Президент Сполучених Штатів Джо Байден схвалив старт навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Зокрема, у навчанні на винищувачах мають намір взяти участь Канада, Нідерланди, США, Велика Британія, Данія та інші країни. Водночас, голова дипломатії ЄС Боррель повідомив, що українські льотчики вже розпочали навчання на винищувачах F-16.

Наймасовіший літак 4 покоління F-16 здатний закрити українське небо від ворожої авіації. Його оснащення дозволяє дистанційно ліквідувати цілі супротивника.

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