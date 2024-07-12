У Пентагоні заявили про розмову міністрів оборони США та Росії

За її словами, розмова Остіна та Бєлоусова була за підсумками саміту НАТО, який пройшов у Вашингтоні 9-11 липня.

"Міністр Остін підкреслив необхідність підтримування каналів комунікації на тлі війни Росії проти України, що триває", - сказала вона.

Сінгх уточнила, що цього разу дзвінок "ініціювала російська сторона".

Варто зауважити, що це вже друга розмова міністрів оборони США та Росії за останні декілька тижнів. Попередня відбулась 25 червня. А до того остання розмова між представниками оборонних відомств була у березні 2023 року.

Заміна міністра оборони РФ

У травні цього року російський диктатор Володимир Путін призначив першого віцепрем'єра Андрія Білоусова головою російського Міністерства оборони. А от Сергій Шойгу, який 10 років обіймав цю посаду, Путін призначив секретарем Ради безпеки РФ.

Детально про перестановки у Кремлі читайте у матеріалі РБК-Україна "Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію".

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