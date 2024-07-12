UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Пентагоні заявили про розмову міністрів оборони США та Росії

Фото: Ллойд Остін, міністр оборони США (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Очільник Пентагону Ллойд Остін уранці в п'ятницю, 12 липня, провів другу телефонну розмову з російським міністром оборони Андрієм Білоусовим.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, розмова Остіна та Бєлоусова була за підсумками саміту НАТО, який пройшов у Вашингтоні 9-11 липня.

"Міністр Остін підкреслив необхідність підтримування каналів комунікації на тлі війни Росії проти України, що триває", - сказала вона.

Сінгх уточнила, що цього разу дзвінок "ініціювала російська сторона".

Варто зауважити, що це вже друга розмова міністрів оборони США та Росії за останні декілька тижнів. Попередня відбулась 25 червня. А до того остання розмова між представниками оборонних відомств була у березні 2023 року.

Заміна міністра оборони РФ

У травні цього року російський диктатор Володимир Путін призначив першого віцепрем'єра Андрія Білоусова головою російського Міністерства оборони. А от Сергій Шойгу, який 10 років обіймав цю посаду, Путін призначив секретарем Ради безпеки РФ.

Детально про перестановки у Кремлі читайте у матеріалі РБК-Україна "Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиВійна в Україні