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Глава Пентагону вперше поговорив з новим міністром оборони РФ

Вівторок 25 червня 2024 22:59
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Глава Пентагону вперше поговорив з новим міністром оборони РФ Фото: глава Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Глава Пентагону Ллойд Остін у вівторок, 25 червня, вперше провів телефонні переговори з новим міністром оборони Росії Андрієм Білоусовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Пентагону Патріка Райдера під час брифінгу.

Як розповів Райдер, розмова відбулася з ініціативи американської сторони.

Остін обговорив з Білоусовим війну РФ проти України. Він наголосив важливості збереження комунікацій між військовими відомствами США та Росії.

Інших деталей переговорів речник Пентагону не розкрив.

Зазначимо, остання розмова між міністрами оборони США та Росії була в березні 2023 року - тоді Остін розмовляв із Сергієм Шойгу.

Заміна міністра оборони РФ

Нагадаємо, у травні диктатор Володимир Путін призначив першого віцепрем'єра Андрія Білоусова головою російського Міністерства оборони.

Водночас Сергія Шойгу, який понад 10 років обіймав посаду міністра оборони, Путін призначив секретарем Ради безпеки РФ.

Детальніше про перестановки у Кремлі читайте у матеріалі РБК-Україна "Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію".

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