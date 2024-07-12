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В Пентагоне заявили о разговоре министров обороны США и России

Фото: Ллойд Остин, министр обороны США (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Глава Пентагона Ллойд Остин утром в пятницу, 12 июля, провел второй телефонный разговор с российским министром обороны Андреем Белоусовым.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, разговор Остина и Белоусова был по итогам прошедшего в Вашингтоне саммита НАТО 9-11 июля.

"Министр Остин подчеркнул необходимость поддерживания каналов коммуникации на фоне продолжающейся войны России против Украины", - сказала она.

Сингх уточнила, что в этот раз звонок "инициировала российская сторона".

Следует отметить, что это уже второй разговор министров обороны США и России за последние несколько недель. Предыдущая состоялась 25 июня. А до этого последний разговор между представителями оборонных ведомств был в марте 2023 года.

Замена министра обороны РФ

В мае этого года российский диктатор Владимир Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова главой российского Министерства обороны. А вот Сергей Шойгу, 10 лет занимавший этот пост, Путин назначил секретарем Совета безопасности РФ.

Подробно о перестановках в Кремле читайте в материале РБК-Украина "Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию" .

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