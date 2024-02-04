У Пентагоні заявили про нову серію ударів коаліції по Ємену: атакували 13 об'єктів

Сполучені Штати Америки (США) та Велика Британія за підтримки інших країн-участниць коаліції завдали нових ударів по військових об'єктах хуситів у Ємені. Були уражені склади зброї та, зокрема, ракетні системи.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон .

За словами очільника американського оборонного відомства, було завдано "додаткових ударів по військових цілях у контрольованих хуситами районах Ємену" Збройними силами Штатів та Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Нідерландів та Нової Зеландії.

"Ці удари мають на меті ще більше порушити та погіршити спроможність підтримуваного Іраном ополчення хуситів проводити безрозсудні та дестабілізуючі напади на американські та міжнародні судна, які законно проходять через Червоне море", - йдеться у заяві Остіна, що було оприлюднене Пентагоном у ніч проти 4 лютого.

Американський чиновник зазначив, що сили коаліції обстріляли 13 місць, пов'язаних із "глибоко закопаними складами" зброї, ракетними системами та пусковими установками, системами ППО та радарами хуситів.

Остін наголосив, що така колективна дія "надсилає чітке повідомлення" хуситам про очікувані для них наслідки у разі продовження нападів на міжнародні морські та військово-морські судна.

"Ми без вагань будемо захищати життя та вільний потік торгівлі в одному з найважливіших водних шляхів світу", - резюмував Остін.

Що передувало

Раніше пізно ввечері у суботу стало відомо, що США та Британія завдали серію ударів по об'єктах хуситів у Ємені. Як повідомляв телеканал Al Masirah, атака була здійснена вдруге за добу, а об'єкти розташовувалися у Сані.

Крім того, ввечері 3 лютого у Центральному командуванні ЗС США заявили про удар по 6 протикорабельним крилатим ракетам єменських хуситів, які готувалися до атак кораблів у Червоному морі.

Атаки хуситів на кораблі у Червоному морі

Нагадаємо, єменські хусити з листопада минулого року періодично атакують торгові судна у Червоному морі за допомогою ударних безпілотників, а також балістичних та крилатих ракет. Перші напади сталися після початку війни Ізраїлю проти ХАМАСу.

У відповідь на обстріл США та Британія вдарили ракетами по об'єктах у Ємені, які пов'язані з хуситами. По всій країні лунали вибухи. Незважаючи на це, хусити продовжили бити по суднах біля узбережжя Ємену. Так, 15 січня, вони завдали удару по американському судну.

Операція США на Близькому Сході

Наприкінці січня американську військову базу в Йорданії атакували дрони. За даними Пентагону, внаслідок цієї атаки поранення отримали понад 40 американських солдатів, ще троє військових загинули. У Пентагоні заявили, що до нападу причетне угруповання "Катаїб Хезболла", яке підтримує Іран.

Ввечері 2 лютого військові США завдали ударів по більш ніж 85 цілях в Іраку і Сирії. Удари тривали близько 30 хвилин і були спрямовані на три об'єкти в Іраку і чотири в Сирії.