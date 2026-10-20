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У Пентагоні заперечують, що США обмежували Starlink для України

23:39 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: Піт Гегсет (Getty Images)

Глава Пентагону Піт Гегсет дав зрозуміти, що політика США щодо України не змінилася. Зокрема, Вашингтон не давав жодних розпоряджень щодо обмеження роботи Starlink для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.

Під час спілкування з пресою один із журналістів зазначив, що за словами Гегсета, політика США щодо України не змінилася. На уточнююче питання, чи це Starshield (військової версії Starlink) і чи були якісь обмеження, Хегсет відповів, що обмежень не було.

"Ми нічого не обмежували. Є умови надання послуг, яких зрештою необхідно дотримуватись, і саме в цьому випадку Starlink може приймати відповідні рішення. Але з нашого погляду нічого не змінилося. Ми не віддавали жодних розпоряджень чи чогось подібного. І ми, зрозуміло, бажаємо українцям успіху", - заявив глава Пентагону.

Також він прокоментував питання постачання ракет-перехоплювачів Patriot Україні. За його словами, США насамперед хочуть переконатися, що цих ракет достатньо в американської армії.

"Безумовно, у питаннях, що стосуються таких засобів, як ракети-перехоплювачі, ми хочемо переконатися, що у наших військовослужбовців їх також буде максимально можлива кількість. І президент Зеленський про це знає", - резюмував Гегсет.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, у ЗМІ вчора була інформація, що адміністрація Трампа затримує постачання ракет-перехоплювачів Patriot Україні. Зокрема глава Пентагону Піт Хегсет нібито не схвалив передачу Україні цих ракет, але при цьому і не відхилив.

Також Україні останніми тижнями зіткнулася з обмеженням швидкості Starlink, що впливає як на перехоплення ворожих дронів, так і запуск власних.

При цьому 20 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з держсекретар Марко Рубіо питання розвідданих щодо російської балістики, ракети-перехоплювачі та відновлення Starlink. З його слів, сторони домовилися продовжити контакт.

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StarlinkПіт ГегсетВійна в Україні