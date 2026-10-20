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В Пентагоне отрицают, что США ограничивали Starlink для Украины

23:39 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
В Пентагоне отрицают, что США ограничивали Starlink для Украины Фото: Пит Хегсет (Getty Images)
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Глава Пентагона Пит Хегсет дал понять, что политика США в отношении Украины не изменилась. В частности, Вашингтон не давал никаких распоряжений по ограничению работы Starlink для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

Во время общения с прессой один из журналистов отметил, что по словам Хегсета, политика США в отношении Украины не изменилась. На уточняющий вопрос, касается ли это Starshield (военной версии Starlink) и были ли какие-то ограничения, Хегсет ответил, что ограничений не было.

"Мы ничего не ограничивали. Есть условия предоставления услуг, которые в конечном итоге необходимо соблюдать, и именно в этом случае Starlink может принимать соответствующие решения. Но с нашей точки зрения ничего не изменилось. Мы не отдавали никаких распоряжений или чего-либо подобного. И мы, разумеется, желаем украинцам успеха", - заявил глава Пентагона.

Также он прокомментировал вопрос поставки ракет-перехватчиков Patriot Украине. По его словам, США в первую очередь хотят убедиться, что этих ракет достаточно у американкой армии.

"Безусловно, в вопросах, касающихся таких средств, как ракеты-перехватчики, мы хотим убедиться, что у наших военнослужащих их тоже будет максимально возможное количество. И президент Зеленский об этом знает", - резюмировал Хегсет.

Что еще важно знать

Напомним, в СМИ вчера была информация, что администрация Трампа задерживает поставки ракет-перехватчиков Patriot Украине. В частности, глава Пентагона Пит Хегсет якобы не одобрил передачу Украине этих ракет, но при этом и не отклонил.

Также Украине в последние недели столкнулась с ограничением скорости Starlink, что влияет как на перехват вражеских дронов, так и запуск собственных.

При этом 20 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с госсекретарь Марко Рубио вопросы разведданных по российской баллистике, ракеты-перехватчики и восстановление Starlink. По его словам, стороны договорились продлить контакт.

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