ua ru
Пт, 14 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Пентагоні замінять бойову групу, яка тренує українських військових в Німеччині

Новость на русском →
П'ятниця 14 квітня 2023 06:19
У Пентагоні замінять бойову групу, яка тренує українських військових в Німеччині Фото: Речник Міністерства оборони США Патрік Райдер (defense.gov)
Автор: Олег Васьків

У Сполучених Штатах мають намір провести ротацію бойової групи, яка тренує українських військових на полігоні в німецькому Графенвері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Пентагону Патріка Райдера під час брифінгу.

"Наприкінці цього місяця бойова група 39-ї піхотної бригади Нацгвардії, що базується в штаті Арканзас, замінить бойову групу 27-ї піхотної бригади з Нью-Йорка та прийме командування Об’єднаною багатонаціональною тренувальною групою - Україна (JMTGU) на навчальному полігоні Графенвер у Німеччині", - розповів генерал.

Райдер зазначив, що поточна бойова група зі штату Нью-Йорк прийняла на себе керівництво JMTGU у серпні 2022 року.

"І ми з нетерпінням чекаємо прибуття групи з 39-ї бригади та продовження важливої роботи, щоби забезпечити Україну тим, що їй потрібно для навчань", - додав речник Пентагону.

Нагадаємо, командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв показав, як наші воїни підвищують свою майстерність та проходять тренування.

Також в Генштабі нещодавно продемонстрували підготовку наших воїнів до ведення бойових дій у нічних умовах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон
NEWS
Офіційно. Німеччина дозволила Польщі реекспорт МіГ-29 Україні
Офіційно. Німеччина дозволила Польщі реекспорт МіГ-29 Україні
DAILY
Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно