UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Пентагоні вважають, що Пригожин використовує двійників, - NYT

Фото: Євген Пригожин (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин може мати двійників, щоб замаскувати свої пересування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Що цьому передувало

Учора білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Пригожин перебуває на території Росії.

"Станом на ранок четверга він перебував у Санкт-Петербурзі, а потім, можливо, він поїхав до Москви, можливо, ще кудись, але він не перебуває на території Білорусі", - сказав Лукашенко.

Раніше саме Лукашенко виступив посередником під час бунту Пригожина і його "походу" на Москву. Тоді повідомлялося, що всі звинувачення з Пригожина у РФ знімуть і він "піде" в Білорусь.

Що про це думають у Міноборони США

Співробітник Пентагону на умовах анонімності під час обговорення конфіденційної розвідувальної інформації сказав, що Пригожин перебував у Росії більшу частину часу після заколоту

"Неясно, чи був він у Білорусі, почасти тому, що Пригожин, очевидно, використовує двійників, щоб замаскувати свої рухи", - йдеться у заяві.

Як це коментують у Кремлі

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков ухилився від відповіді на запитання про місцеперебування Пригожина, заявивши, що в "уряду немає ані можливості, ані бажання відстежувати його пересування".

Переворот Пригожина

24 червня ватажок ПВК "Вагнера" звинуватив російські війська в тому, що вони вдарили по тилових таборах його найманців. Після цього він зі своїми найманцями вирушив штурмувати Москву. За день вони взяли під контроль Ростов, а до Москви не дійшли 200 км.

Пізніше повідомлялось, що російський диктатор Володимир Путін у майбутньому може зіштовхнутись з новими заколотами через свою реакцію на бунт керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБілорусьПВК ВагнераЄвген Пригожин