В Пентагоне впервые рассказали об изучении сообщений о НЛО: что удалось обнаружить
Усилия Пентагона по расследованию сообщений об НЛО до сих пор не дали никаких доказательств того, что инопланетяне посещали Землю или совершали здесь аварийную посадку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам американских чиновников, усилия Пентагона по расследованию аномальных, неопознанных объектов — будь то в космосе, в небе или даже под водой — привели к сотням новых сообщений, которые сейчас расследуются. Но пока не удалось обнаружить ничего, что указывало бы на разумную инопланетную жизнь.
"На сегодняшний день я не видел ничего, что указывало бы на визит инопланетян, крушение инопланетян или что-то в этом роде", - заявил заместитель министра обороны по разведке и безопасности Рональд Моултри.
Шон Киркпатрик, директор недавно созданного Управления Пентагона по изучению аномалий (AARO), не исключил возможности существования внеземной жизни и сказал, что применяет научный подход к исследованию.
Миссия AARO сосредоточена на необъяснимой активности вокруг военных объектов и направлена на выявление возможных угроз безопасности военных операций США и национальной безопасности.
В отчете правительства за прошлый год задокументировано более 140 случаев того, что американские военные официально называют "неопознанными воздушными явлениями". Все перечисленные наблюдения, кроме одного, остаются необъяснимыми и подлежат дальнейшему анализу.
Ранее мы писали, что первая в своем роде группа, организованная NASA, начала исследование того, что правительство называет "неопознанными воздушными явлениями", обычно называемыми НЛО.
Также сообщалось, что министерство обороны США в ноябре 2021 года создало новую группу для расследования сообщений о присутствии НЛО в воздушном пространстве.
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