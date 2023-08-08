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У Пентагоні відповіли, скільки коштів ще передбачено на допомогу Україні

Фото: Сабріна Сінгх, представник Пентагону США (flickr by Public Affairs)
Автор: Іван Носальський

У Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки залишилось близько 6 мільярдів доларів для військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Пентагону Сабріни Сінгх.

За її словами, Пентагон має зараз 6,2 млрд доларів, які призначені для передачі озброєння Україні. Ці кошти були виявлені після бухгалтерської помилки американців, що призвела до завищення вартості пакетів підтримки на мільярди доларів.

При цьому Сінгх відмовилася коментувати, чи планує Пентагон вимагати у Конгресу США виділення додаткових коштів для допомоги Україні.

Що передувало

Нагадаємо, раніше видання Reuters повідомляло, що в Білому домі почали розподіляти кошти для допомоги Україні в розмірі 6,2 мільярда доларів, які були виявлені через бухгалтерську помилку Пентагону.

Також журналісти з посиланням на неназваних американських чиновників писали, що влада США вже почала працювати над новим запитом для Конгресу про додаткове фінансування військової допомоги Україні.

Варто зауважити, що, за інформацією Держдепу, США вже цього тижня оголосять про новий пакет військової допомоги для України.

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