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В Пентагоне ответили, сколько средств еще предусмотрено на помощь Украине

Фото: Сабрина Сингх, представитель Пентагона США (flickr by Secretary of Defense Public Affairs)
Автор: Иван Носальский

У Министерства обороны Соединенных Штатов Америки осталось около 6 миллиардов долларов для военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Пентагона Сабрины Сингх.

По ее словам, у Пентагона сейчас есть 6,2 млрд долларов, которые предназначены для передачи вооружения Украине. Эти средства обнаружились после бухгалтерской ошибки американцев, она привела к завышению стоимости пакетов поддержки на миллиарды долларов.

При этом Сингх отказалась комментировать, планирует ли Пентагон запрашивать у Конгресса США выделение дополнительных средств для помощи Украине.

Что предшествовало

Напомним, ранее издание Reuters сообщало, что в Белом доме начали распределять средства для помощи Украине в размере 6,2 миллиарда долларов, которые были обнаружены по причине бухгалтерской ошибки Пентагона.

Также журналисты со ссылкой на неназванных американских чиновников писали, что власти США уже начали работать над новым запросом для Конгресса о дополнительном финансировании военной помощи Украине.

Стоит заметить, что, по информации Госдепа, США уже на этой неделе объявят о новом пакете военной помощи для Украины.

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