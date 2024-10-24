У Пентагоні стурбовані атаками Ізраїлю на армію Лівану та миротворців ООН

Остін зазначив, що Вашингтон вітає рух гуманітарної допомоги через контрольно-пропускний пункт Ерез у північній частині Сектора Газа та закликав Ізраїль вжити заходів для вирішення складної ситуації, що там склалася.

Крім того, міністр оборони США "висловив свою глибоку стурбованість повідомленнями про удари по ліванських збройних силах" та закликав Ізраїль "забезпечити безпеку і захист ліванських збройних сил і сил UNIFIL".

Месседжі Остіна пов'язані з інцидентом, що стався минулої неділі. Троє ліванських солдатів загинули внаслідок ізраїльського удару по армійському автомобілю на півдні країни.

У Тель-Авіві заявили, що атакують бойовиків "Хезболла", вибачилися за інцидент і завірили, що військові ЦАХАЛ не діяли проти ліванської армії.

Минулого тижня Вашингтон направив ізраїльським офіційним особам листа з вимогою вжити конкретних заходів для вирішення гуманітарної кризи у Секторі Газа. Інакше вони можуть зіткнутися з можливими обмеженнями на американську військову допомогу.