В Пентагоні сказали, для яких цілей Україна отримала ATACMS, - NYT

В Міністерстві оборони США пояснили, для яких цілей Україні були надані далекобійні ракети ATACMS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Нагадаємо, вчора, 24 квітня, президент США Джо Байден підписав закон про надання Україні фінансової та військової допомоги.
Український президент Володимир Зеленський, повідомив, що в новий пакет допомоги увійшли далекобійні ракети ATACMS, радіус дії яких сягає більш як 300 кілометрів.
Пізніше у Міноборони США заявили, що Україна вже отримала ATACMS на початку квітня.
Детальніше про нову допомогу для України від США читайте у матеріалі РБК-Україна.
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