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В Пентагоні сказали, для яких цілей Україна отримала ATACMS, - NYT

Фото: Пентагон пояснив ціль нової зброї для України (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Міністерстві оборони США пояснили, для яких цілей Україні були надані далекобійні ракети ATACMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

 

ATACMS для України

Нагадаємо, вчора, 24 квітня, президент США Джо Байден підписав закон про надання Україні фінансової та військової допомоги.

Український президент Володимир Зеленський, повідомив, що в новий пакет допомоги увійшли далекобійні ракети ATACMS, радіус дії яких сягає більш як 300 кілометрів.

Пізніше у Міноборони США заявили, що Україна вже отримала ATACMS на початку квітня.

Детальніше про нову допомогу для України від США читайте у матеріалі РБК-Україна.

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