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В Пентагоне сказали, для каких целей Украина получила ATACMS, - NYT

Фото: Пентагон объяснил цель нового оружия для Украины (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Министерстве обороны США объяснили, для каких целей Украине были предоставлены дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

 

ATACMS для Украины

Напомним, вчера, 24 апреля, президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине финансовой и военной помощи.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в новый пакет помощи вошли дальнобойные ракеты ATACMS, радиус действия которых достигает более 300 километров.

Позже в Минобороны США заявили, что Украина уже получила ATACMS в начале апреля.

Детальнее о новой помощи для Украины от США читайте в материале РБК-Украина.

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