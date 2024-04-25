В Пентагоне сказали, для каких целей Украина получила ATACMS, - NYT

ATACMS для Украины

Напомним, вчера, 24 апреля, президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине финансовой и военной помощи.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в новый пакет помощи вошли дальнобойные ракеты ATACMS, радиус действия которых достигает более 300 километров.

Позже в Минобороны США заявили, что Украина уже получила ATACMS в начале апреля.

Детальнее о новой помощи для Украины от США читайте в материале РБК-Украина.

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