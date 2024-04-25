В Пентагоне сказали, для каких целей Украина получила ATACMS, - NYT

В Министерстве обороны США объяснили, для каких целей Украине были предоставлены дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Высокопоставленный чиновник министерства обороны США сообщил, что цель новых систем большой дальности состоит в том, чтобы усилить давление на Крым, центр российских воздушных и сухопутных сил, "где сейчас Россия имеет относительно безопасное убежище".