У Пентагоні розуміють стратегію ЗСУ щодо оборони Бахмута з метою переходу в контрнаступ

У Пентагоні розуміють стратегію Збройних сил України щодо оборони Бахмута з метою перейти у контрнаступ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву високопоставленого представника Міністерства оборони США на брифінгу.
За його словами, американські військові перебувають у дуже тісному контакті з українським командуванням, Збройними силами України та українським політичним керівництвом.
"І, знаєте, ми розуміємо стратегію, якої вони вирішили дотримуватися", - сказав він.
При цьому представник Пентагону зазначив, що в Бахмуті Росія втрачає солдатів "коли сили Вагнера, по суті, кинуті в м'ясорубку, а російські сили зафіксовані на позиціях через надійну українську оборону".
У Міноборони США вважають, що ЗСУ мають сили і засоби для переходу в наступ, у тому числі й завдяки допомозі США. "Оскільки ми допомагаємо їм виставити ці нещодавно навчені сили, у них дійсно є можливості, щоб бути в змозі перейти на будь-яку наступну фазу", - сказав він.
Раніше координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що ЗСУ продовжують боротися за Бахмут всупереч твердженням російських пропагандистів.
Нагадаємо, у Білому домі заявили, що найманці групи "Вагнера" зазнають нищівних втрат на Бахмутському напрямку.
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