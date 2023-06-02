UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Пентагоні розповіли, що відіграє вирішальну роль у контрнаступі України

Фото: Марк Міллі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Танки мають забезпечити вогневу міць і силу українських захисників та відіграти вирішальну роль у довгоочікуваному контрнаступі України.

Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Він підкреслив, що танки дуже важливі як для оборони, так і для наступу.

"Модернізовані сучасні танки, навчання, яке супроводжується цим, уміння їх використовувати будуть фундаментальними для успіху України", - сказав Міллі.

За словами генерала, танки діятимуть узгоджено з артилерією, піхотою тощо, коли розпочнеться контрнаступ.

Він зауважив, що важка бронетехніка, яку українці вже освоюють, наразі є більш важливим компонентом для контрнаступу. Водночас плани щодо передачі Україні літаків, як F-16 та інших систем подібного типу, це скоріше довгостроковий план оснащення України сучасними військово-повітряними силами, здатними краще протистояти значно переважаючим повітряним силам Росії.

"Усі визнають, що Україні потрібні модернізовані ВПС, і всі це знають. Щоб побудувати такі повітряні сили, знадобиться багато часу, зусиль і грошей, - додав він.

Танки на озброєнні України

Низка країн вже відправили Україні німецькі танки Leopard 2 та Leopard 1. Країна також отримала британські Challenger 2, а США зобов’язалися передати Україні 31 танк Abrams.

У березні голова Пентагону Ллойд Остін повідомив, що дев'ять країн пообіцяли передати Україні понад 150 танків Leopard.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонСполучені Штати АмерикиВійна Росії проти України