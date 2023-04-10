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У Пентагоні розповіли про реакцію Остіна на витік секретних документів

Фото: Пентагон розслідує витік секретних документів: реакція Остіна (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Пентагон продовжує розслідувати витік секретних документів у яких йшлося, зокрема, про війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Пентагон вивчає, як і кому може поширюватися секретна інформація всередині Міністерства оборони США. Агенство нацбезпеки перевіряє осіб, які мали доступ до даних.

"Міністра оборони Ллойда Остіна вперше проінформували про витоки 6 квітня, а 7 квітня він почав щодня скликати високопоставлених керівників для обговорення витоків", - сказав речник Пентагону Кріс Мігер.

Він додав, що документи виглядають у форматі, подібному до тих, що використовуються для надання старшим керівникам, але деякі зображення, схоже, були змінені.

Один із чиновників США розповів, що кількість людей, які мали доступ до документів, підкреслює, що конфіденційна інформація, можливо, надто широко ділиться з персоналом, якому може не потрібен рівень деталізації деяких документів, що містяться.

"Пентагону потрібно було обмежити необмежений доступ до деяких найбільш конфіденційних даних, коли у них не було жодних виправданих причин мати їх", - сказав перший чиновник.

Раніше ми писали, витік документів у яких могла міститися секретна інформація про Україну, становить серйозний ризик для національної безпеки США.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що у соцмережі злили засекречені військові документи, що детально описують плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом.

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