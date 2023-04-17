У Пентагоні розповіли, навіщо американські військові знаходяться в Україні
У Міністерстві оборони Сполучених Штатів заявили, що в Україні дійсно знаходиться невелика группа американських військових. Вони підтримують Офіс військових аташе США та забезпечують безпеку посольства в Києві.
Як повідомляє РБК-Україна, про під час брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, пише Укрінформ.
"Хочу звернути увагу на те, що ми бачили в публікаціях преси і що вимагає від нас викладення фактів стосовно військової присутності США в Україні. Ми публічно заявляли раніше, що в Україні присутні невеликі військові підрозділи США для надання критично важливої підтримки посольства США", - розповіла вона.
Сінгх зауважила, що американські військові не є учасниками бойових дій в Україні. Але одними з їх обов'язків є моніторинг оборонної підтримки ЗСУ.
Нагадаємо, раніше Олексій Резніков заявив, що злиті у мережі дані США про українську армію вже не актуальні.
При цьому секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що "злиті документи" не вплинуть на плани ЗСУ, оскільки військові мають багато варіантів дії, а рішення про контрнаступ ухвалюють в останній момент.
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