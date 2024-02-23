У Пентагоні розповіли, коли Україна отримає нову партію ракет АТАСМS

За словами речниці, головним пріоритетом для України залишається протиповітряна оборона та артилерійські боєприпаси і саме це обговорювалося під час останнього засідання Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн".

Сінгх підкреслила, що США нічого не знімають з порядку денного, навіть передачу Україні балістичних ракет АТАСМS. Натомість, вона зазначила, що Вашингтон зможе зробити це лише після ухвалення Конгресом законопроекту про військову допомогу для України.

"Ми будемо з вами стільки, скільки буде потрібно. На жаль, цьому перешкоджає Конгрес. Нам справді потрібно, щоб Конгрес надав нам фінансування для того для забезпечення України всією необхідною зброєю. Нам не лише потрібні додаткові кошти, нам потрібен ухвалений бюджет. Тому ми працюємо з Конгресом і сподіваємося, що нам вдасться щось зробити", - зазначила Сінгх.

Проблеми з фіндопомогою США для України

13 лютого Сенат США затвердив законопроект про фінансову допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, на військову допомогу для України в пакеті передбачені понад 61 млрд доларів.

Для набуття документом чинності, надалі його ще має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

Однак 16 лютого спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився поставити законопроект на голосування. Конгресмени пішли на канікули до 28 лютого.

Президент Байден закликав Палату терміново схвалити законопроект, оскільки в України зростає дефіцит боєприпасів для ведення бойових дій на фронті.

Днями Сабріна Сінгх заявила, що якщо Конгрес не затвердить пакет фіндопомоги на понад 60 млрд євро, Україні доведеться обрати, за які населені пункти ЗСУ боротимуться з огляду на наявні ресурси.

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