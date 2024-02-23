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В Пентагоне рассказали, когда Украина получит новую партию ракет АТАСМС

Фото: США передадут Украине ракеты ATACMS после утверждения Конгрессом пакета финансирования (army.mil)
Автор: Валерий Савицкий

Соединенные Штаты готовы предоставить Украине все необходимое для обороны оружие, в частности баллистические ракеты АТАСМЅ. Однако этому препятствует Конгресс, который отказывается утвердить необходимый пакет финансирования оборонных потребностей Киева.

Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее брифинг.

По словам спикера, главным приоритетом для Украины остается противовоздушная оборона и артиллерийские боеприпасы и именно это обсуждалось во время последнего заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн".

Сингх подчеркнула, что США ничего не снимают с повестки дня, даже передачу Украине баллистических ракет АТАСМС. В то же время, она отметила, что Вашингтон сможет сделать это только после одобрения Конгрессом законопроекта о военной помощи для Украины.

"Мы будем с вами столько, сколько потребуется. К сожалению, этому препятствует Конгресс. Нам действительно необходимо, чтобы Конгресс предоставил нам финансирование для того для обеспечения Украины всем необходимым оружием. Нам не только нужны дополнительные средства, нам нужен принятый бюджет. Поэтому мы работаем с Конгрессом и надеемся, что нам удастся что-то сделать", - отметила Сингх.

Проблемы с финпомощью США для Украины

13 февраля Сенат США утвердил законопроект о финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов. В частности, на военную помощь для Украины в пакете предусмотрено более 61 млрд долларов.

Для вступления документа в силу, в дальнейшем его еще должна одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Однако 16 февраля спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался поставить законопроект на голосование. Конгрессмены ушли на каникулы до 28 февраля.

Президент Байден призвал Палату срочно одобрить законопроект, поскольку у Украины растет дефицит боеприпасов для ведения боевых действий на фронте.

На днях Сабрина Сингх заявила, что если Конгресс не утвердит пакет финпомощи на более 60 млрд евро, Украине придется выбрать, за какие населенные пункты ВСУ будут бороться, учитывая имеющиеся ресурсы.

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ATACMS