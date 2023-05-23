У Пентагоні прокоментували заяви Росії про захоплення Бахмута

"Нам відомо, що Росія справді утримує значну частину території Бахмута та його околиць, але, за нашою оцінкою, українці продовжують вести бойові дії поблизу Бахмута", - сказав Райдер.

Заяви РФ про "взяття" Бахмута

Засновник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин у суботу, 20 травня, заявив, що його бойовики нібито повністю захопили місто. Варто зазначити, що це вже не перша заява окупантів про "взяття" Бахмута.

Пізніше Кремль опублікував заяву російського диктатора Володимира Путіна про Бахмут, в якій той подякував "вагнерівцям" та російській армії за так зване "звільнення міста".

Що кажуть в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що захисники залишаються у Бахмуті й продовжують виконувати важливе завдання.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий спростував заяви про нібито захоплення Бахмута. Він наголосив, що українські бійці тримають позиції, зокрема фортифікаційні споруди й декілька приміщень південно-західної частини міста.

За словами Череватого, заяви окупантів про взяття міста були передчасними, а наші військові продовжують тиснути на флангах.

"Насправді не взяли до кінця. Місто знищене, ніякої військової й навіть політичної користі воно їм не несе. Взяти за 9 місяців районний центр - не взяли", - сказав речник.