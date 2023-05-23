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В Пентагоне прокомментировали заявления России о захвате Бахмута

Фото: в Пентагоне прокомментировали заявления РФ о захвате Бахмута (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство обороны США признает, что российские войска контролируют значительную часть Бахмута, однако не будут раскрывать собственные оценки того, действительно ли РФ полностью захватила город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Пентагона генерала Патрика Райдера.

"Нам известно, что Россия действительно удерживает значительную часть территории Бахмута и его окрестностей, но, по нашей оценке, украинцы продолжают вести боевые действия вблизи Бахмута", - сказал Райдер.

Заявления РФ о "взятии" Бахмута

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в субботу, 20 мая, заявил, что его боевики якобы полностью захватили город. Стоит отметить, что это уже не первое заявление оккупантов о "взятии" Бахмута.

Позже Кремль опубликовал заявление российского диктатора Владимира Путина о Бахмуте, в котором тот поблагодарил "вагнеровцев" и российскую армию за так называемое "освобождение города".

Что говорят в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что защитники остаются в Бахмуте и продолжают выполнять важную задачу.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг заявления о якобы захвате Бахмута. Он отметил, что украинские бойцы держат позиции, в частности, фортификационные сооружения и несколько помещений юго-западной части города.

По словам Череватого, заявления оккупантов о взятии города были преждевременными, а наши военные продолжают давить на флангах.

"На самом деле не взяли до конца. Город уничтожен, никакой военной и даже политической пользы он им не несет. Взять за 9 месяцев районный центр - не взяли", - сказал спикер.

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