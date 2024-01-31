В Пентагоні прокоментували передачу Україні бомб GLSDB

"Стосовно бомб малого діаметра - як ми заявили ще минулого року, ми забезпечимо Україну GLSDB в межах наших зусиль, які фінансуються Ініціативою сприяння безпеці України (USAI)", - сказав він.

Водночас, за словами Райдера, з міркувань оперативної безпеки, у Пентагоні не будуть підтверджувати конкретні терміни передачі цих озброєнь.

"Ми залишимо Україні право повідомляти про будь-які поставки", - зазначив речник американського оборонного відомства.

Ініціатива сприяння безпеці України (USAI) передбачає надання коштів у межах раніше ухваленого Конгресом фінансування на виробництво нових озброєнь для ЗСУ.

Після оголошення нових траншів військової допомоги за цією ініціативою, потрібен час на виготовлення американськими підприємствами нових партій зброї, а також її доставку в Україну. Тож попри сьогоднішню відсутність фінансування США для України, оголошена передача GLSDB була профінансована попередніми траншами.

Бомби малого діаметра наземного запуску (англ. Ground-Launched Small Diameter Bomb, GLSDB) - малогабаритні високоточні боєприпаси. Розроблені компанією Boeing спільно зі шведською SAAB у 2019 році.

Боєприпаси поєднують планерну авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном від реактивного снаряда M26. GLSDB скеровується за допомогою GPS, може долати деякі електронні перешкоди та використовуватися за будь-яких погодних умов для ураження цілей на відстані до 150 км. Запускається з реактивних систем M270 та HIMARS.

Питання передачі GLSDB Україні

Про отримання Україною бомб GLSDB від США раніше 30 січня повідомило видання Politico. Зазначалося, що Пентагон успішно випробував нову високоточну бомбу великої дальності для України, яка, як очікується, "прибуде на поле бою вже у середу".

Раніше в пресі озвучувалися різні терміни, коли Сили оборони можуть отримати цей тим озброєння.

Українським військовим потрібні GLSDB для збільшення обмеженої кількості ракет ATACMS, що раніше були передані США. Це дозволить бійцям ЗСУ вражати цілі противника на відстані, що вдвічі перевищує дальність застосування артилерійської ракетної системи HIMARS.

У листопаді минулого року західні ЗМІ повідомили, що США відтермінували на 2024-й рік передачу Україні першої великої партії GLSDB.

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