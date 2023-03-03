У Пентагоні прокоментували бої довкола Бахмута: ситуація залишається мінливою

Навколо Бахмута Донецької області йдуть дуже інтенсивні бої, а оперативна обстановка в цьому районі дуже мінлива і стрімка.
Про це заявив представник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.
"Ми продовжуємо спостерігати інтенсивні бої поблизу Бахмута. російські війська та бойовики ПВК "Вагнера" продовжують атакувати район, а українські сили утримують лінію оборони", - заявив речник оборонного відомства США.
Він також наголосив, що ситуація в районі Бахмута залишається дуже мінливою, і США уважно стежать за нею.
За його словами, Вашингтон підтримує тісні контакти з українською стороною для забезпечення ЗСУ всім необхідним озброєнням.
Раніше ми писали, що українські прикордонники зупинили ворожу піхоту, яка намагалася штурмувати Бахмут. Захисникам вдалося відкинути "вагнерівців".
Також раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що РФ розпочала інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію українських військових, які обороняють Бахмут.
Крім того, РБК-Україна розповідало, яка ситуація склалася в Бахмуті і чи є загроза його захоплення.
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