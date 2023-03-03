У Пентагоні прокоментували бої довкола Бахмута: ситуація залишається мінливою

Навколо Бахмута Донецької області йдуть дуже інтенсивні бої, а оперативна обстановка в цьому районі дуже мінлива і стрімка.

Про це заявив представник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг .

"Ми продовжуємо спостерігати інтенсивні бої поблизу Бахмута. російські війська та бойовики ПВК "Вагнера" продовжують атакувати район, а українські сили утримують лінію оборони", - заявив речник оборонного відомства США.

Він також наголосив, що ситуація в районі Бахмута залишається дуже мінливою, і США уважно стежать за нею.

За його словами, Вашингтон підтримує тісні контакти з українською стороною для забезпечення ЗСУ всім необхідним озброєнням.